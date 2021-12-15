2021/12/15 | 01:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال متظاهرون إنهم تعرضوا للدهس المتعمد على يد سائق عجلة ’سلفادور’ حكومية تابعة للقوات الأمنية، فيما وثّقت كاميرا ’ناس’ إصابات المتحدثين الذين تم نقلهم في ساعة متأخرة من الليل إلى المستشفى.

قناة "ناس" على تلكرام..



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متظاهرون أبلغوا "ناس" أن عجلة حكومية قامت بدهسهم، موقعة نحو 4 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الحكيم.

وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة النجف، تظاهرات ضد المحافظ لؤي الياسري، الذي يتهمه متظاهرون بالفساد والتسبب بتلكؤ مشاريع المحافظة.

وقبل أسبوعين، سلّم نشطاء المحافظة، عدداً من ملفات الفساد إلى قيادة الشرطة، التي تدخلت كوسيط وطلبت مهلة 3 أيام، قبل إرسالها إلى القضاء، إلا أن متظاهرين يقولون إن شيئاً من تلك التعهدات لم يتحقق، وهو ما دفعهم لتجديد التظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من داخل مستشفى النجف.. متظاهرون يتحدثون عن دهسهم بـ ’سلفادور’ حكومية قبل قليل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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