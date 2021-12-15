شاهد بالفيديو.. شاهد الحال المفزع لاطفال العراق | تقرير

2021/12/15 | 01:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nV_XH9Oqkp0

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