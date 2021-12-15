مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون رفع سقف الدين

2021/12/15 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون رفع سقف الدين لمبلغ تريليونين ونصف الترليون دولار حتى عام 2023، لتصبح الديون الفيدرالية نحو 31 تريلوين واربعمائلة مليار دولار.

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