الشرطة الاتحادية تنفي فقدان مقاتلين في كركوك

2021/12/15 | 02:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت قيادة الشرطة الاتحادية، ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان مقاتلين في محافظة كركوك.وقالت الشرطة الاتحادية في بيان صحفي : "ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان عجلة / كوستر / ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك".وأضافت "ستتم الملاحقة القانونية لكل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الاخبار الكاذبة والتي تهدف الى الاساءة لقواتنا البطلة"./ انتهى

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