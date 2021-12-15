اللاجئون السوريون.. لماذا تتفاقم المعاناة؟

2021/12/15 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضاع اللاجئين السوريين وظروفهم المعيشية في مختلف بلدان ومخيمات اللجوء

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