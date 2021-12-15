’الكتلة الشعبية المستقلة’: لن نشارك في مؤتمر الشيراتون لإعلان تحالف المعارضة

2021/12/15 | 02:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الناطق باسم "الكتلة الشعبية المستقلة" إن الكتلة لن تحضر في مؤتمر إعلان التحالف النيابي المعارض الذي من المُزمع عقده مساء الأربعاء في فندق شيراتون وسط بغداد.

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وكان الناطق باسم حركة "امتداد" منار العبيدي، قد أكد في حوار موسّع مع "ناس" أن "الكتلة الشعبية ستشارك في إطلاق التحالف المعارض الذي يضم أيضاً حراك الجيل الجديد إلى جانب حركة امتداد ونواب مستقلين فائزين".

بعد نشر الحوار، أبلغ الناطق باسم "الكتلة الشعبية المستقلة" سجاد سالم "ناس" في حديث مقتضب، أن كتلته لن تحضر الاجتماع، لكنها ستكون داعمة ومساندة للتحالف المعارض، مادام متبنياً لأفكار ومطالب تظاهرات تشرين.

وتابع ""في البداية تمت دعوتنا لهذا الاجتماع، وأجرينا سلسلة لقاءات، مع حركة امتداد وحراك الجيل الجديد، لتشكيل تحالف معارض قائم على 3 أركان، هي الكتلة الشعبية المستقلة والجيل الجديد وامتداد، وساهمنا في إعداد الوثائق والنظام الداخلي، ومساهمة الكتلة الشعبية كانت فعالة، وتحمّلت الجزء الأكبر من كتابة الرؤية والوثيقة الخاصة بالتحالف ومبادئه وأهدافه وهيكليته".

وأضاف "تم إبلاغنا لاحقاً، أن إحدى الجهات ترفض مشاركتنا في مؤتمر إعلان التحالف المعارض، وهذا التطور منحَنا إشارة واضحة حول الجدوى من التحالف الذي يبدو أقرب إلى محاولة استعراض عددي أكثر من تحقيق نجاح عملي، بدلالة عدم مناقشة أوراق التحالف بجدية رغم إصرارنا على أن يكون التحالف راسخاً ومتماسكاً، وإيلائنا هذا الجانب أهمية أقصى من الاستعراضات الإعلامية".

وختم "ثمة آراء متباينة داخل التحالف المعارض" مشدداً بالقول "مشاركتنا من عدمها ليست القصة الرئيسية، فنحن سنكون داعمين لهذا التحالف مادام صادقاً في تبنّي المعارضة القوية المتماسكة والشجاعة، لإحياء الدور الرقابي للبرلمان".

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