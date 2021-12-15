الأمم المتحدة تطالب واشنطن وطهران بالعودة للاتفاق النووي

2021/12/15 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران، مقابل عودة طهران لتعهداتها بالحد من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.

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