اتحاد السلة يسمي الجورجي كازانيان مدربا لمنتخب الشباب

2021/12/15 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

أعلن الاتحاد المركزي لكرة السلة تسمية الجورجي جورج كازانيان مدربا لمنتخبنا الشبابي الذي يستعد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وأبرزها نهائيات أمم آسيا.

وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد أن المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة ارتأى تسمية كازانيان مدربا لمنتخب الشباب بعد أن كان مشرفا على منتخبات الفئات العمرية، بينما تمت تسمية المدرب السابق أيسر عبد الرزاق مديرا للمنتخب.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى 17 لاعبا للانخراط بالمعسكر الداخلي الذي سيقام يوم غد الخميس ويستمر لغاية يوم السبت المقبل على ان يجلب جميع اللاعبين مستمسكاتهم الرسمية.

وتألفت قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الداخلي من دياري أركان وبولان من نادي السليمانية وعبد الحسين وعبد الله مرتضى من البصرة وحيدر أحمد وعلي سامر ومؤمل حسين من النجف ومحمد جبار من صلاح الدين وأكرم محمد من نينوى وعلي علاء وحسنين علاء وأحمد وهران وأحمد كاظم من نادي الحلة وزين وليد وأمير رعد من الديوانية ويوسف حقي من ديالى وأبو الحسن كريم سالم وعلي رعد جمعة من ميسان.

ولفت اتحاد السلة الى ان قائمة اللاعبين الحالية أولية وستعقبها دعوات أخرى لعدد من اللاعبين المتميزين بغية تكوين منتخب شبابي قادر على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج على الصعيدين العربي والقاري، إضافة إلى أعداد هذا الفريق وتهيئة سبل النجاح الممكنة ليكون النواة للمنتخب الوطني مستقبلا.

تجدر الإشارة الى ان القائمة الحالية تم استدعاؤها بناء على المستويات التي قدمها اللاعبون في بطولة الجمهورية، اضافة الى بطولة الحكم الدولي المرحوم كاظم علي والتي توج السليمانية بلقبها على حساب منتخب بغداد.

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