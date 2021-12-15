العراق يشارك في البطولة العربية للغولف

2021/12/15 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كريم قحطان

يغادر يوم غد الخميس وفد الاتحاد العراقي للغولف الى مصر للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام هناك للفترة من السادس عشر ولغاية الثالث والعشرين من كانون الأول الحالي.

وقال رئيس الاتحاد حامد حنون في تصريح خص به “الصباح الرياضي” : إن مشاركة العراق في هذه البطولة ستقتصر على اللاعبين عامر راضي ونمير داود لاسيما انهما شاركا مسبقا في عدة بطولات عربية وآسيوية منها منافسات آسيا التي ضيفتها الامارات حيث حصل من خلالها لاعبونا على نتائج جيدة، كما ان لاعبنا عامر راضي نال مركزا جيدا في بطولة السعودية الدولية المفتوحة والتي اختتمت مؤخرا في مدينة الرياض فمن بين 85 لاعبا محترفا وهاويا من مختلف دول العالم جاء لاعبنا بالمركز العاشر ضمن التصنيف العام.

وبين رئيس الاتحاد أن الوفد الذي سيكون برئاسته وعضوية أمين سر الاتحاد وصفي الكناني سيشارك ايضا في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة والذي سيعقد على هامش البطولة لاجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بدورته الجديدة.

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