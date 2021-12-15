مبارزونا يخطفون ذهبية الفرقي المختلط والكويت ثانياً

2021/12/15 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: الصباح الرياضي

اختتمت مساء أمس الثلاثاء بطولة كأس العراق لدول غرب آسيا بالمبارزة والتي أقيمت بالتزامن مع منافسات العرب في مدينة السليمانية بكردستان العراق.

وقال رئيس الاتحاد المركزي للمبارزة زياد حسن ان البطولة التي أجريت لأول مرة لمنتخبات المتقدمين، شهدت منافسات عالية لم تكن ضمن دائرة التوقعات إذ حرصت جميع المنتخبات على الخروج بنتائج مرضية تُسجّل انتصاراتها في أول نسخة من بطولة غرب آسيا بالمبارزة لمنتخبات المتقدمين.

وفي ختام البطولة حقق منتخبنا الوسام الذهبي في منافسة الفرقي المختلط (ثلاثة مبارزين من كل منتخب يبارزون منافسيهم كل واحد بسلاح معين، الشيش و السيف العربي و سيف المبارزة).

ونال منتخب الكويت الوسام الفضي في منافسة الفرقي المختلط بينما حقق منتخب سوريا الوسام النحاسي.

وأشاد حسن بدور اللجان العاملة في إنجاح البطولة وإخراجها بأجمل صورة لاسيما اللجان الفنية والتحكيمية والاعلامية وكذلك ملاكات اللجنة الأولمبية في التشريفات وتأمين سيارات نقل الوفود واللاعبين والحكام.

ولاقت البطولة إشادات عربية واسعة من جميع الدول العربية الشقيقة المشاركة وعددها ثمانية منتخبات مثلت دول سوريا ولبنان واليمن والامارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين والأردن بالاضافة لمنتخب العراق، البلد المنظم للبطولة.

تجدر الاشارة الى ان حفل التتويج شهد تكريماً لجميع المساهمين بتنظيم البطولة فضلاً عن تقديم هدايا تذكارية لأسرة اتحاد المبارزة وملاكات اللجنة الأولمبية وجميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين قاموا بتغطية الحدث الرياضي العربي.

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