هولندا تمدد الإغلاق لكبح كورونا

2021/12/15 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأمرت الحكومة الهولندية بإغلاق المدارس الابتدائية قبل أسبوع من عطلة عيد الميلاد في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للسيطرة على كورونا وسط مخاوف من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".كما مدد رئيس الوزراء المؤقت مارك روته الإغلاق الحالي في البلاد حتى 14 يناير، وقال إن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب للمتحور الجديد.وأضاف في مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست الأنباء السارة التي كنا نأملها في عيد الميلاد.نعم هي مفاجأة مخيبة للآمال ولكنها ربما لا تكون مفاجأة كبيرة"، مشيرا إلى أن "العطلات المدرسية ستمتد من أسبوعين إلى ثلاثة، بدءا من 20 ديسمبر".وقال روته إن "استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى تهديد المتحور أوميكرون جعل التدابير أمرا لا مفر منه..ما زلنا لا نعرف الكثير عنه، ولكن هذا المتحور الجديد ينتشر بشكل أسرع بكثير من متغير دلتا الحالي".في وقت سابق ، أعلن معهد الصحة العامة الهولندي في تحديث أسبوعي لوضع الفيروس في البلاد أن نتائج الاختبارات الإيجابية انخفضت بنسبة 21 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 116477.كما انخفضت حالات دخول المستشفيات بنسبة 10 بالمائة، وكذلك وحدات العناية المركزة بنسبة 4 بالمائة.إلا ان المعهد حذر من أنه من المتوقع أن يتسبب "أوميكرون" في ارتفاع الإصابات، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حالات دخول المستشفيات.

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