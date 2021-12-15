2021/12/15 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال شهر ديسمبر الحالي كان لاعب كرة القدم المصري والعالمي، محمد صلاح، موضوعا رئيسيا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية، ليس بسبب أهداف حققها أو مهارات جديدة أظهرها في اللعبة الأكثر شعبية في العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يهاجم الإسلاميون محمد صلاح؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يهاجم الإسلاميون محمد صلاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).