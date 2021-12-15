مناطق ديالى الوعرة.. عمليات اختطاف تقلق الأمن العراقي

2021/12/15 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال شهر ونصف الشهر، سجلت الشرطة العراقية في محافظة ديالى وسط البلاد، خمس حالات اختطاف بعضها جماعي خلال أقل من شهرين، في منطقة حوض بحيرة حمرين في المحافظة.

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