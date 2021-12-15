2021/12/15 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي، قيس سعيد، للإصلاح السياسي، مؤكدة الالتزام بـ "الشراكة الأميركية مع الشعب التونسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترحب بإعلان الرئيس التونسي جدولا زمنيا للإصلاح السياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترحب بإعلان الرئيس التونسي جدولا زمنيا للإصلاح السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).