بعد تخطي عتبة 800 ألف وفاة.. بايدن يحث الأميركيين على أخذ لقاحات كورونا

2021/12/15 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس، جو بايدن، الثلاثاء، الأميركيين على تلقي لقاحات كورونا "كواجب وطني"، بعد إعلان تخطي الولايات المتحدة عتبة 800 ألف وفاة بسبب الفيروس.

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