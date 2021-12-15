2021/12/15 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صحيفة "أس" المقربة من أسوار الفريق الملكي أن المواجهة التي سوف تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد في الدور القادم من دوري أبطال أوروبا قد تغير من سياسة النجم الفرنسي، كليليان مبابي، بشأن طريقة انتقاله للعب في السان برنابيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة ريال مدريد تغير خطة مبابي للانتقال ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة ريال مدريد تغير خطة مبابي للانتقال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).