مرت الأيام .. وتبخرت الأحلام (3 ) - محمد حسين يونس

2021/12/15 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس ول ديورانت عندما كان يتكلم عن الحياة في اوروبا العصور الوسطي ..



ذكر أن ((الحكومات قصيرة النظر كانت تفرض مائة ضريبة و ضريبة علي نقل البضائع و بيعها ..



تفرضها علي دخول الثغور و عبور القناطر و إستخدام الطرق أو الأنهار أو القنوات و عرض البضائع علي المشتريين في الأسواق و الموالد ..



و كان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجبوا الضرائب علي البضاعة المارة بأملاكهم كما تفعل الدول في هذه الأيام )) .

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