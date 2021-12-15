أي دور، أية صيغة للبنان؟

2021/12/15 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو السؤال حول مستقبل لبنان سابق لأوانه، فيما هو يعاني من أزمة مركّبة يتداخل فيها الاختلال البنيوي، وسوء الإدارة، وعجز المؤسسات عن تولي مسؤولياتها، والقصور القيادي، والتعبئة الطائفية، والنهب المُمأسس، والفساد المتفشي، والانكماش الاقتصادي، والانهيار المالي والاحتلال المسلّح، والتبعية السياسية، والهيمنة الخارجية، والهشاشة الاجتماعية، والكوارث البيئية، والضغوط السكانية الوافدة، والهجرة الاستنزافية، بالإضافة إلى الجائحة وما أتاحته للمنظومة الحاكمة من تبديد وتشتيت للجهود المعترضة.

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