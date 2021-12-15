أصل العائلة: دفاعاً عن إنجلز ومورجان - روب سيويل

2021/12/15 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روب_سيويل يناقش روب سيويل كتاب انجلز الشهير “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة”، وهو مثال رائع على الطريقة المادية التاريخية للماركسية، التي تتبع بداية نشأة العائلة واضطهاد النساء والمجتمع الطبقي.كتب عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي لويس هنري مورغان في مقدمة عمله الرائد “المجتمع القديم”، الذي نُشر عام 1877: “لقد تم إثبات الآثار العظيمة للبشرية على الأرض بشكل قاطع”.



تمثل الأفكار الثورية الواردة في هذا ......





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