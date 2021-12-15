صحفيو الهواتف! - توفيق أبو شومر

2021/12/15 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر منذ أيامٍ قليلة وردتني المكالمة الهاتفية التالية من أحد الإعلاميين: نحتاج تعليقك على خطة رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت الجديدة؟ رددتُ: لم أتابع الخطة بعد، قال: ما رأيك أن أسرد عليك ملخصها، ثم تُعلِّق أنتَ؟!رددتُ: كيفَ تقبل وأنت صحفيٌ في وسيلة إعلام بارزة أن أفعل ذلك؟! لأنني حين أُلبي طلبك سأعلق على فهمك أنت للخطة، وليس على الخطة، أعتذر عن تلبية طلبك، فأنا لا أقبل أن أكون مجموعةً من ا ......





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