محادثة مع إدغار موران استجابة لأزمة الفكر - زهير الخويلدي

2021/12/15 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمةنناقش الأزمات التي تحيط بنا مع عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران.



يقدم المروج للفكر المعقد تاريخه الشخصي وفكرته عن أوروبا ، وآرائه حول البيئة والمستقبل ، ويستعرض المعالم الرئيسية لعمله.



قبل أيام قليلة من إصدار مذكراته ، ترسم هذه المقابلة الرئيسية صورة رجل غير عادي.في نص عام 1976 ، لعلم الأزمات ، طورت مفهوم الأزمة وشخصت "أزمة مفهوم الأزمة" الضرورية.



لطالما كانت هذه الكلمة مضللة.



هل ت ......





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