قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني: الانتخابات النيابية واستكمال المواجهة - حنا غريب

2021/12/15 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، لأنها تأتي بعد انتفاضة 17 تشرين، والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، وفي ظلّ المفاوضات والضغوط الدولية – الإقليمية القائمة،وعلى وقع التحقيقات القضائية بانفجار المرفأ وأحداث الطيونة، وما تلاهما من تداعيات على صعيد الوضع الداخلي، يُضاف إليها مخاطر التصعيد السعودي – الخليجي على لبنان، وما يحمله من تداعيات إضافية.



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