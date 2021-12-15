2021/12/15 | 08:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن تصريحات البيت الأبيض حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية، سيغذي شعور الكراهية ضد روسيا وكذلك إثارة المشاعر الانتقامية في كييف.الخارجية الروسية تنتقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية تنتقد تصريحات واشنطن حول إمكانية إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية المركز الخبري الوطني.

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