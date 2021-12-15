2021/12/15 | 08:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gKG9tx8wk90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة المنتجات النفطية تغرم اصحاب المحطات لتجاوزهم الحصص المحددة من مادة الكاز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شركة المنتجات النفطية تغرم اصحاب المحطات لتجاوزهم الحصص المحددة من مادة الكاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).