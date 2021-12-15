مواجهة متحور أوميكرون.. المناعة الفائقة

2021/12/15 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل مثير للقلق، يبدو أن فيروس كورونا، ومتحوره الأحدث أوميكرون، قد سجلا نقطة مزدوجة في السباق ضد شركات العقاقير والأدوية، التي تعتبر حاليا الدرع الأقوى للبشرية ضد هذا الكائن الذي قتل حتى الآن أكثر من خمس ملايين شخص حول العالم.

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