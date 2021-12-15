هزتان ارضيتان تضربان مناطق حدودية عراقية مع ايران

2021/12/15 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المراصد الزلزالية العراقية، الأربعاء، هزتين أرضيتين وقعتا في مناطق جنوبي وشرقي البلاد.

وذكرت المراصد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 كانون الاول 2021)، إن "هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر حدثت في محافظة خوزستان في ايران فجر اليوم وتحديدا في الساعة 12:23:04 في التوقيت محلي".

واضاف البيان، انه "تم تسجيل هزة بقوة 3.6 على مقياس ريختر في سربيل ذهاب ايران فجر اليوم ايضا وتحديدا في الساعة 1:02:02 بالتوقيت المحلي، و تبعد 40 كم شمال شرق خانقين في محافظة ديالى".

واوضح، انه "وفقا للتقارير الواردة فإن بعض سكان المناطق الحدودية العراقية المحاذية لخوزستان، وسربيل ذهاب استشعروا قوة الهزتين"، لافتا الى انه "لم ترد انباء حول تسجيل خسائر مادية".

N.A

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