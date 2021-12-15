تشكيك عراقي بانسحاب القوات الامريكية من البلاد

2021/12/15 | 08:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات المتبقية لديها الحق في الدفاع عن نفسها وتملك القدرة على القيام بذلك.

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