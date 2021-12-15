أسبوع كامل.. تحديد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة في كردستان

2021/12/15 | 08:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ينتظر إقليم كردستان، عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة التي تستمر لأسبوع وفق تقويم العطل الرسمية.

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ومن المقرر أن تعطل حكومة إقليم كردستان الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة باستثناء القطاع الصحي والخدمات العامة اعتباراً من 25 كانون الأول 2021 وحتى 2 كانون الثاني 2022.

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