2021/12/15 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

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