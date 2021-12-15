غلق جسر / 14 رمضان / ذهابا وايابا

2021/12/15 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اغلقت القوات الامنية جسر / 14 رمضان/ الرابط بين منطقتي الاعظمية والاسكان ، ذهابا وايابا، لممارسة " قفزة الثقة " لاحد صنوف القوات الامنية "./انتهى9

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