2021/12/15 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تحبط عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة المركز الخبري الوطني.

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