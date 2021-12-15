2021/12/15 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوقفت نقطة تفتيش في شمال البصرة، اليوم الأربعاء، شخصا يحمل الجنسية البريطانية يعمل في حقل نفطي بميسان وذلك لتجاوزه على مدة الإقامة.وقال مصدر أمني في تصريح صحافي، ان “سيطرة الجوابر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “بريطاني” في البصرة لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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