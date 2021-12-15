2021/12/15 | 09:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمن المؤمل أن يشهد العام المقبل البدء بإنشاء المدينة الصناعية بين العراق والاردن بعد انجاز دراسات الجدوى الخاصة بها.وقال وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز على هامش افتتاح المعرض الاردني للصناعات الذي اقيم على أرض معرض بغداد الدولي: إنه “بعد استكمال دراسات الجدوى بالتعاون مع USAسيتم خلال 2022 إنشاء المدينة الصناعية بين العراق …

ظهرت المقالة العام المقبل..



إنشاء المدينة الصناعية بين العراق والأردن أولاً على النور نيوز.

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