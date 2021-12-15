يتذوق البعض طعم الفاكهة فيها.. ما الذي يجعل القهوة البيروفية مختلفة عن أنواع القهوة الأخرى؟

2021/12/15 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن أن يؤثر ارتفاع مكان زراعة البن على مذاقه؟ الإجابة هي نعم.وتؤدي زراعة البن في المناطق الشاهقة إلى إنتاج قهوة بمذاق قوي وفريد.ويمكنك تذوّق ما نتحدث عنه في جناح جمهورية البيرو في إكسبو 2020 دبي، حيث يمكنك العثور على الباريستا المحترف، دانتي كوسيو، الذي يشارك شغفه لهذا المشروب الداكن اللون مع زوار المعرض.

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