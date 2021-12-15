في محاكمة تاريخية.. سجن وزيرة دنماركية بسبب فصلها بين أزواج لاجئين

2021/12/15 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاكمة وصفت بـ"التاريخية" قضت محكمة دنماركية بسجن وزير الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بعد أن جرى إدانتها بفصل الأزواج صغيري الصغر من طالبي اللجوء عن بعضهم البعض، وفقا لما كرت صحيفة "واشنطن بوست".

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