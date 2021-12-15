2021/12/15 | 09:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل: سقوط حق ذوي المغيبين بالمطالبة لكشف مصير ابنائهم | تقرير: عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JbalUJDH9d0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل: سقوط حق ذوي المغيبين بالمطالبة لكشف مصير ابنائهم | تقرير: عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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