توضيح من الشرطة الاتحادية حول أنباء فقدان 'باص' يحمل جنودا وإيجادهم مقتولين

2021/12/15 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن فقدان مقاتلين اثناء نزولهم ووجود جثثهم في مستشفى كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 كانون الاول 2021)، أنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر مفاده فقدان (كوستر) ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك"، داعية "مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر والدقة في نشر الاخبار الكاذبة التي لاتمت للحقيقة باي صلة".

وأضاف البيان، أنه "ستتم الملاحقة القانونية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الاخبار الكاذبة والتي تهدف الى الاساءة لقواتنا البطلة"، مؤكدا على "استقاء الاخبار من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية وقيادة قوات الشرطة الاتحادية".

واشار الى ان "مراجعنا وقيادتنا من اولى اهتماماتها سلامة المقاتلين الابطال فهم اليد الضاربة لتنفيذ القانون والحفاظ على امن واستقرار بلدنا".

N.A

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