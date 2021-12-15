2021/12/15 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتبرم الشركة العامة للسكك الحديد قريبا عقدا لإعداد دراسات وتصاميم مشروع الربط السككي بين الفاو وتركيا (القناة الجافة)، الى جانب التعاقد مع شركة عالمية لربط الشبكة الداخلية مع دول الجوار.وقال مدير الشركة طالب جواد كاظم الحسيني، إن “الشركة أعدت خططا تشمل المباشرة بمشروع الربط السككي الفاو – تركيا، (القناة الجافة)، إذ سيتم خلال …

ظهرت المقالة السكك: خلال الايام المقبلة توقيع عقد لإعداد تصاميم خط الفاو – تركيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكك: خلال الايام المقبلة توقيع عقد لإعداد تصاميم خط الفاو – تركيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السكك: خلال الايام المقبلة توقيع عقد لإعداد تصاميم خط الفاو – تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).