عاجل.. احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

2021/12/15 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة أولاً على النور نيوز.

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