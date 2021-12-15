التربية تتوعد مدراء المدارس بالمحاسبة القانونية في نقص الكتب

2021/12/15 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مــديــر المــدرســة المـتـقـاعـس بــتــوزيــع الـكـتـب بــين الـطـلـبـة، يـتـعـرض للمحاسبة والمساءلة القانونية.

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