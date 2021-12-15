الصحة العالمية ترصد تراجعا خلال أسبوع في عدد الوفيات بكورونا بنسبة 10%

2021/12/15 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالميا خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10%، والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.وقالت النشرة […]

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