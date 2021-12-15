2021/12/15 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، بتمكُّنها من إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ للدولة تبلغ قيمته 3 مليارات دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظة مُتلبّساً بالرشوة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مسؤولاً متلبساً بالرشوة في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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