إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة (صور)

2021/12/15 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعيه الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الانبوب الغازي".

واشارت الى "استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية".

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