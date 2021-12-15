وزارة النفط : استثمار جميع كميات الغاز المصاحب عام 2024

2021/12/15 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة النفط العام 2024 موعداً لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط الخام، والبالغة 2700 مليون قدم مكعب قياسي، بينما أشار مصدر إلى قرب إطلاق التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة ذي النفط الخفيف عالي الطلب عالمياً.وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، إن “خطة الوزارة انطلقت منذ العام 2015 لاستثمار الغاز المصاحب في محطات الكهرباء ومعامل الصناعة الاخرى”، مبيناً أن “الاستثمار بدأ بالنمو من 700 مليون قدم مكعب قياسي في 2015، ليصل الى 1500 مليون قدم مكعب قياسي، وخلال مدة تعد طفرة كبيرة ضمن مقاسات استثمار الغاز عالمياً، لما تمثله العملية وحاجتها للتكنلوجيا ومنشآت كبيرة ومعقدة”.واضاف الزوبعي أن “الوزارة أعدت برامج زمنية لمشاريع غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، والحلفاية في العمارة بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وأرطاوي غاز البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وكذلك أرطاوي توتل”، مشيراً الى انه بانجاز هذه المشاريع “ستكون الوزارة قد استثمرت جميع كميات الغاز المصاحب البالغة 2700 مليون قدم مكعب قياسي، بما لايتجاوز العام 2024”.وبشأن الانتاج الحالي، أوضح الزوبعي أن “الكميات تجهز لمحطات الكهرباء وما يخرج منه من مكثفات ناتجة عن معالجة عمليات الغاز تقدر بألفي متر مكعب قياسي يوميا، يتم تصديره الى جانب ألف طن من الغاز السائل يومياً، مع سد الحاجة الاستهلاكية للبلاد”.وأكد المسؤول في الوزارة، أن “النفط تبذل جهودا كبيرة لإعادة استثمار غاز حقلي المنصورية وعكاز، بعد تعطلهما نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في هاتين المنطقتين سابقاً”.

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