2021/12/15 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بسبب التوقعات المتزايدة بأن نمو العرض سوف يفوق نمو الطلب العام المقبل ، على الرغم من أن متغير فيروس كورونا Omicron لا يُنظر إليه على أنه يحد من التنقل بشكل حاد مثل المتغيرات السابقة لـ COVID-19.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2٪ إلى 69.91 دولاراً للبرميل في الساعة 0413 بتوقيت غرينتش بعد أن خسرت 56 سنتا في الجلسة السابقة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1 بالمئة إلى 72.99 دولاراً للبرميل بعد أن خسرت 69 سنتا يوم الثلاثاء.وانخفض كلا العقدين بأكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تواصل سلسلة خسائر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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