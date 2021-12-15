2021/12/15 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بسبب التوقعات المتزايدة بأن نمو العرض سوف يفوق نمو الطلب العام المقبل ، على الرغم من أن متغير فيروس كورونا Omicron لا يُنظر إليه على أنه يحد من التنقل بشكل حاد مثل المتغيرات السابقة لـ COVID-19.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 82 سنتا […]

ظهرت المقالة لليوم الثالث على التوالي..



أسعار النفط تواصل سلسلة خسائر أولاً على الايام نيوز.

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