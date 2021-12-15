النزاهة تحبط محـاولـة اسـتـيلاء عـلى عــقـار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء

2021/12/15 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ للدولة تبلغ قيمته 3 مليارات دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظة مُتلبّساً بالرشوة./انتهى9

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