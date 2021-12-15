2021/12/15 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت إيران في مجلس الأمن أنها لا تطرح أي شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن كل مطالبها متطابقة مع الصفقة وتركز على إلغاء العقوبات الأمريكية.وقال مندوب إيران الدائم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: لا نطرح شروطا جديدة في فيينا وسنواصل تطوير برنامجنا الصاروخي المركز الخبري الوطني.

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