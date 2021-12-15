الأردن.. الجيش يرد على أنباء إطلاق جندي النار على إسرائيليين قرب الحدود

2021/12/15 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الجيش الأردني، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على جنود إسرائيليين على الحدود، نافيا صحة هذه الأنباء

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