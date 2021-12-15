ارتفاع في إصابات فيروس كورونا يجتاح أوروبا.. ودول تدخل وضع الأزمات

2021/12/15 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتاح ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا أجزاء من أوروبا، بينما لا يزال 1 من كل 3 أوروبيين تقريبًا لم يتلق اللقاح.وتؤثر الزيادة على الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة، ولا تستطيع الحانات والمطاعم النرويجية تقديم المشروبات الكحولية، وتغلق الدنمارك المدارس.تقرير مراسلة CNN نينا دوس سانتوس.

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